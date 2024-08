No habrá retrasos en la recolección durante el Labor Day

Charlotte, NC.- Solid Waste Services anunció que no habrá retrasos en el cronograma de recolección residencial durante el Labor Day el lunes 2 de septiembre.

City of Charlotte Solid Waste Services will collect residential garbage, recycling, yard waste and bulky waste as scheduled on Monday, Sept. 2. Be sure that carts are put at the curb no later than 6 a.m. on collection day.

For more information, visit https://t.co/7vczZfWTrE. pic.twitter.com/RCs4fRhFAt

— City of Charlotte (@CLTgov) August 30, 2024