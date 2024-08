Incautan gran cantidad de armas en Steele Creek Division

Charlotte, NC.-Agentes de la Steele Creek Division incautaron una gran cantidad de armas. En total contabilizaron 22 armas de fuego, incluidas tres denunciadas como robadas, incautadas en una orden de allanamiento.

CMPD’s Steele Creek Division is putting in work 😤

Pictured here are 22 firearms, including three reported stolen, that were seized in a search warrant. Officers also seized a large amount of narcotics including approximately 5 grams of suspected fentanyl.

On August 28, 2024… pic.twitter.com/yZDz0O2G0e

— CMPD News (@CMPD) August 29, 2024