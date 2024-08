Charlotte, NC.- Los detectives de la División de Aeropuerto del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron un sospechoso relacionado con múltiples casos de piezas de vehículos motorizados robadas en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

— CMPD News (@CMPD) August 29, 2024