60º Festival Anual en el Parque del 20 al 22 de septiembre

Charlotte, NC.- El 60º Festival Anual en el Parque se llevará a cabo en Freedom Park, 1900 East Boulevard, del viernes 20 de septiembre al domingo 22 de septiembre de 2024.

La asistencia es gratuita. Se cobra un cargo por los viajes.

Ofrecerán entretenimiento en varios escenarios.

Confirmaron que asistirán más de 150 artistas y artesanos que estarán exponiendo y vendiendo sus obras.

También habrá vendedores de comida, así como actividades familiares.

Horario del Festival: Viernes 20 de septiembre: De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 21 de septiembre: De 10:00 am a 9:00 p.m.

Domingo 22 de septiembre: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Zona de diversión familiar

Habrá atracciones disponibles en la Zona de diversión familiar, alrededor de la locomotora de Freedom Park. Las atracciones incluyen el columpio Way Out, el tobogán Rapid Slide, la casa de la diversión, un tren sin vías y más.

Sobre el Festival

Desde 1964, el Festival in the Park lleva brindando buena música, buen arte y buenos momentos a los habitantes de Charlotte y a los visitantes de todo el mundo. Los sonidos de la «música de big band» se escuchan en el lago de Freedom Park, cuya superficie quieta refleja las luces colgadas de las carpas de exhibición de Camelot.

El aire se llena de aromas de comida variada mientras los niños pequeños con sus caras pintadas crean alegremente su primera obra de arte. Otros encuentran a muchos artistas talentosos que pueden crear una obra de arte original para adornar su hogar o para regalar como regalo perfecto.

Los visitantes primerizos se quedan cautivados por el ambiente sencillo y relajado. Los más veteranos se maravillan con la frescura de las propuestas de cada año, mientras rememoran los festivales de antaño. A diferencia de la mayoría de los festivales, nuestro sistema de iluminación nos permite continuar durante la noche.

Este evento lleno de diversión está diseñado para promover y estimular el interés por las artes. Brinda la oportunidad de ver, escuchar y aprender de más de 150 artistas y artesanos que demuestran y exhiben activamente su arte. Casi mil artistas brindan presentaciones gratuitas en la concha principal y en muchos escenarios que la rodean.

El Festival in the Park fue seleccionado como uno de los 20 mejores eventos de la Southeast Tourism Society. En años anteriores, el Festival in the Park también fue elegido como uno de los 200 MEJORES festivales de la revista Sunshine Artists.

En años anteriores, los visitantes del Festival in the Park superaban los 85.000 cada año. Sin embargo, en 2023, se estimó que asistieron al Festival 140.000 personas.

