Proclaman abiertos los Juegos Paralímpicos de Paris

Paris.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, proclamó la noche del miércoles 28 de agosto abiertos los Juegos Paralímpicos de Paris.

En un evento realizado en la Plaza de la Concordia, en el corazón de la capital francesa, el primer mandatario francés y prometió una «revolución» que transformará el mundo.

Ouvrons Grand les Jeux Paralympiques.

Le sport dans la ville. Les mêmes sites, la même ambition 🥇

Paralympic Games Wide Open. Sport in the city. The same venues, the same ambition 🥇

📸 Alex Slitz/Getty Images pic.twitter.com/5RCPVD1yzD

