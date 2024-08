Miami.- El cantautor español Alejandro Sanz participará en la Semana de la Música Latina de Billboard.

La información fue confirmada a través de un comunicado por la directora de contenido para América Latina y Español de Billboard, Leila Cobo, que señaló que “es un honor dar la bienvenida a Alejandro mientras se prepara para lanzar nueva música”.

“Nos enorgullecemos de ser un hogar para artistas en donde pueden hablar de manera creativa y abierta”, destacó además el escrito.

International music icon @AlejandroSanz joins a star-studded #BillboardLatinWeek lineup for an exclusive Q&A to celebrate the 35th anniversary of Billboard Latin Music Week, starting Oct 14th. 🌟

Get your tickets TODAY before it's too late: https://t.co/Dx2EaclWNg pic.twitter.com/SQaCL486b1

— billboard latin (@billboardlatin) August 28, 2024