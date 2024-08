El calor ha vuelto y debe tomar precauciones

Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Emergency Management Office hizo un llamado a tomar precauciones ante el regreso del calor en el estado.

The heat is back (again). Cooling stations are open in @MeckCounty Thursday and Friday (Aug. 1-2) due to extreme heat. Stay cool, Mecklenburg County! https://t.co/Z4x4vYuhdF

— Charlotte-Mecklenburg Emergency Management (@CharMeckEM) August 1, 2024