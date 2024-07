Detienen en Texas migrantes por contrabando de inmigrantes

Texas.- Funcionarios policiales de Texas lograron la captura de un migrante hondureño que estaría implicado en contrabandear a inmigrantes ilegales, así como también por agresión sexual.

La información la dio a conocer el portavoz del departamento policial de Texas, Chris Olivares, quien explicó que el procedimiento se realizó cuando el sujeto viajó al condado Zabala en Texas.

The driver, Jose Manuel Ortez Guillan, an illegal immigrant from Honduras who lives in Houston, traveled to Zavala County to… pic.twitter.com/0Myaojzbzi

Sostuvo que el hombre se disponía a contrabandear a unos migrantes que habían llegado a Estados Unidos ilegalmente.

De la misma manera, el funcionario puntualizó que durante las investigaciones realizada por las autoridades policiales se conoció que el hombre de origen hondureño tenía una orden judicial activa de Las Vegas por agresión sexual a un niño de 14 años.

Al momento de su captura Guillan admitió a los funcionarios policiales estar en el área para contrabandear inmigrantes ilegales. Pero no había recibido el lugar de recogida de la organización de contrabando.

Por otro lado, Olivares indicó que durante otro procedimiento efectuado en el condado Maverick, detuvieron a un contrabandista que iba en un vehículo con cuatro migrantes ilegales, en la que estaban incluidos dos niños procedentes de México.

Por último, informó que el detenido fue identificado como Cornelio González Vázquez, de 18 años. Al mismo tiempo, señaló que estaría vinculado en allanamiento de morada y travesura criminal. Los policías recuperaron cortadores de pernos de su vehículo.

Houston Smuggler Cuts Ranch Fence Locks, Smuggles Two Children

7/12: A smuggler from Houston cut several ranch fence locks to circumvent checkpoints in Maverick County. The Zavala Co. Sheriff's Office stopped the vehicle & arrested the smuggler for smuggling 4 illegal… pic.twitter.com/3pQ8TLUoGp

