Charlotte – Carolina del norte.- Un hombre murió en un accidente de tránsito el domingo en la noche en el suroeste de Charlotte.

La víctima fue identificada como Thaddeus Olvin Dewese, de 47 años, quien perdió la vida al chocar su vehículo contra un árbol en Erwin Road, cerca de Moss Road.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la noche. Dewese presuntamente viajaba a gran velocidad y al parecer habría consumido alcohol, informó la policía según publicaron medios locales.

El conductor del vehículo no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Fue declarado muerto en el sitio.

CMPD is conducting a fatal crash investigation on Erwin Road near Moss Road. 1 person has been pronounced deceased at the scene.

— CMPD News (@CMPD) March 23, 2020