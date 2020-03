Estados Unidos.- Meses después de que el amado dueño del restaurante NoDa, Scott Brooks, fuera asesinado a tiros frente a la Casa Sandwich de Brooks, la policía arrestó a un sospechoso en su asesinato.

La policía de Charlotte-Mecklenburg dijo que los oficiales arrestaron a Terry Conner Jr., de 33 años, el miércoles por la mañana y lo acusaron de asesinato, robo a mano armada, secuestro y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto.

Reportaron que poco después de que CMPD se llevara a Conner de una casa en Countryside Drive en el vecindario de Hidden Valley en el norte de Charlotte. Vieron a investigadores recolectando evidencia y hablando con gente del vecindario, reseñó Canal 9.

Eyewitness News habló con una mujer en la casa que conocía al sospechoso. Ella dijo que la policía llegó antes del amanecer con una orden de allanamiento.

