Estados Unidos.- Reportes del tráfico informan que ya fueron abiertos los carriles en la Interestatal 77 SB a la altura de Amity Hill Rd. pero con tráfico lento, tras el accidente de este jueves en horas de la mañana.

A primera hora se registró en esa artería vial el vuelco de un vehículo sin dejar víctimas, pero que ocasionó el cierre total de la autovía.

También fue notificado un accidente en la Interestatal 85 SB en Belmont Abbey, que desvía el tránsito automotor hacia el oeste.

UPDATE: All CLEAR I-77 SB at Amity Hill but LOTS of leftover delays from #Statesville thru #Troutman #Iredell #cltraffic #clttraffic #clt https://t.co/9x9d3GNknP

— Traffic Team 9 (@TrafficTeam9) March 5, 2020