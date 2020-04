Rate this post

Carolina del Norte – Estados Unidos.- Durante las próximas horas varios puntos de Las Carolinas se verán fuertemente amenazados por una línea de tormentas eléctricas que generará un clima severo en el área, manteniendo la posibilidad de fuertes vientos e inundaciones. La situación meteorológica se presentará en Charlotte desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves.

Según ha indicado el pronosticador de First Warn, Larry Sprinkle, alrededor de las 7:00pm del miércoles la línea de tormentas se dirigirá a la parte occidental de las Carolinas, provocando lluvia en las montañas y estribaciones. A las 10 p.m. podrían llegar fuertes lluvias a toda el área de Charlotte.

«Desde las 10 p.m. hasta alrededor de la 1 a.m., las fuertes lluvias continuarán con la amenaza de inundaciones repentinas y el potencial de algunas tormentas eléctricas fuertes a severas», manifestó Sprinkle. Por su parte, el meteorólogo jefe Brad Panovich considera que la mayor amenaza para los vientos dañinos y las inundaciones repentinas será entre la medianoche y las 3 a.m. del jueves. Según los expertos, en algunas zonas del área metropolitana de Charlotte la lluvia podría llegar a concentrar hasta 2 pulgadas. Se espera que la fuerte lluvia dure hasta las 5 a.m. para posteriormente trasladarse al este del área metropolitana de Charlotte. A las 7 a.m., Sprinkle espera que las lluvias desaparezcan y no se presenten más precipitaciones por el resto del jueves.