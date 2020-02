Carolina del Sur.- El cuerpo de una niña de 6 años de Carolina del Sur que había desaparecido a principios de esta semana fue encontrado cerca de los restos de un hombre no identificado, dijeron el jueves las autoridades. La policía ahora trata la muerte de la niña como un homicidio.

Faye Swetlik fue vista por última vez jugando el lunes en el patio delantero de su casa de Cayce, Carolina del Sur, después de la escuela, cuando fue reportada como desaparecida.

Crime scene tape covers the wooded area near the Churchill Heights neighborhood, this after the bodies of Faye Swetlik and an unidentified male were found. @wis10 pic.twitter.com/9uzSFoIXJW

— Drew Aunkst WIS (@NewsDrewWIS) February 13, 2020