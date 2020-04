Rate this post

California – Estados Unidos.- Con un megafestival online que reunirá a decenas de artistas de todo el mundo y que se encuentra comandando por Lady Gaga, las estrellas continúan sumándose a la lucha contra el coronavirus. El evento «One World: Together At Home» se realizará este sábado 18 de abril en apoyo a los trabajadores de la salud y a la OMS; con el mismo se busca recaudar fondos para seguir luchando contra la pandemia que ya ha afectado a millones de personas.

El megafestival será presentado por las estrellas de televisión Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, además de Paul McCartney, Billie Eilish y Elton John. Hasta la fecha los artistas de talla mundial que ya han confirmado la participación desde casa y así lo deja ver el cartel del organizador Global Citizen, son:

Adam Lambert • Alicia Keys • Amy Poehler • Andra Day • Andrea Bocelli • Angèle • Anitta • Annie Lennox • Awkwafina • Becky G • Ben Platt • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong • Billy Ray Cyrus • Black Coffee • Bridget Moynahan • Burna Boy • Camila Cabello • Cassper Nyovest • Celine Dion • Charlie Puth • Chris Martin • Christine and The Queens • Common • Connie Britton • Danai Gurira • David & Victoria Beckham • Delta Goodrem • Don Cheadle • Eason Chan • Eddie Vedder • Ellen Degeneres • Ellie Goulding • Elton John • Erin Richards • Finneas • Heidi Klum • Hozier • Hussain al Jasmi • Idris and Sabrina Elba • J Balvin • Jack Black • Jack Johnson • Jacky Cheung • Jameela Jamil • James Mcavoy • Jason Segel • Jennifer Hudson • Jennifer López • Jess Glynne • Jessie J • Jessie Reyez • Jimmy Fallon • Jimmy Kimmel • John Legend • Juanes • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Kesha • Lady Antebellum • Lady Gaga • Lang Lang • Leslie Odom jr. • Lewis Hamilton • Liam Payne • Lili Reinhart • Lilly Singh • Lily Tomlin • Lindsey Vonn • Lisa Mishra • Lizzo • Il cool j • Jola Lennox • Luis Fonsi • Lupita Nyong’o • Maluma • Maren Morris • Matt Bomer • Matthew Mcconaughey • Megan Rapinoe • Michael Bublé • Milky Chance • Naomi Osaka • Natti Natasha • Niall Horan • Nomzamo Mbatha • Oprah Winfrey • Paul Mccartney • Pharrell Williams • P.K. Subban • Picture This • Priyanka Chopra Jonas • Rita Ora • Sam Heughan • Sam Smith • Samuel L Lackson • Sarah Jessica Parker • Sebastián Yatra • Shah Rukh Khan • Shawn Mendes • Sheryl Crow • Sho Madjozi • Sofi Tukker • Stephen Colbert • Stevie Wonder • Superm • Taylor Swift • The Killers • Tim Gunn • Usher • Vishal Mishra y Zucchero

Entre las actuaciones del megafestival también se presentarán una serie de mensajes enviados por médicos, sanitarios y familias afectadas de diferentes maneras por la pandemia. Todo lo recaudado será para la COVID-19 Solidarity Response Fund, así como para organizaciones benéficas locales y regionales estadounidenses de todo tipo.

A través de ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media y Bell Media y en las plataformas Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitch, Twitter y YouTube, se podrá ver el «One World: Together At Home»

Para el público de habla hispana, Univision anunció que trasmitirá que transmitirá el megafestival benéfico online, con intervenciones de Alejandra Espinoza y Raúl de Molina.

Además de aportar fondos a la lucha contra el coronavirus, los líderes de la música y las artes, las estrellas deportivas y los comediantes, encabezados por Lady Gaga, también intentarán educar e informar sobre los riesgos, la prevención y la respuesta al COVID-19.