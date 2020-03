“Un amigo mío que fue al concierto de Madonna el 27 de febrero me dijo que hacia el final de ‘Vogue’ no alcanzó la silla y cayó al suelo. Un bailarín tuvo que ayudarla y durante la parte de Polaroid rompió a llorar y no pudo parar”, escribió un fan en un tuit, citado por el tabloide británico Daily Mail.

A friend who attended @Madonna Thursdays show told me that at the end of Vogue, she missed the chair and fell on the floor. A dancer had to help her on to the chair and then during the Polaroid part she broke in to tears and couldn’t stop. 😢 #madonna #madamex #MadameXTour

— Madame X (@The_rebelhearts) February 28, 2020