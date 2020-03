Los Ángeles – Estados Unidos.- La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, respondió fuertemente a la NBA en medio de las tensiones ante una eventual propagación del coronavirus Covid-19 en Estados Unidos, y aseguró que no jugará partidos si se toma la decisión de disputarlos a puerta cerrada.

«No, eso es imposible (…) No voy a jugar, si no hay aficionados en los partidos. Juego para mis compañeros de equipo, para los hinchas. De eso se trata. Si me presento en el estadio y no están, entonces es como si no jugase”, declaró James.

“Pueden hacer lo que quieran con el asunto. Nunca he jugado un partido sin fans, desde que empecé mi carrera. Esto no es Europa”, agregó el jugador que tiene una de las voces de mayor peso dentro de la liga.

La NBA notificó a los equipos la semana pasada que se preparen ante la posibilidad de disputar los encuentros con el “personal esencial”, lo que se traduce en que no habría público en las gradas.

Medios deportivos tuvieron acceso al memorando de la liga en el que queda reflejado que ni la prensa tendría acceso a la cobertura de los partidos.

El memorando interno también destaca la posibilidad de que los equipos deban contar con un cuadro médico que pueda, en un momento determinado, implementar controles de temperatura a los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y cualquier otra persona esencial que tenga que estar presente en los partidos.

En un memo anterior, la NBA había recomendado a los jugadores evitar saludar a los aficionados con las manos y no firmar autógrafos.

“We play games without the fans? Nah, that’s impossible. I ain’t playing, if I ain’t got the fans in the crowd, that’s who I play for.

—LeBron James on the possibility of playing games without fans in attendance due to concerns from the Coronavirus pic.twitter.com/E3Yb41YfCK

— SportsCenter (@SportsCenter) March 7, 2020