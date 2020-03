SHARE ON:

Río de Janeiro – Brasil.- A patadas, así frenaban los jugadores brasileños al argentino Lionel Messi.

La confesión proviene del jugador brasileño Felipe Melo que concedió una larga entrevista al diario Clarín en la que repasó distintas etapas en su carrera, su infancia en la favela y comentó cómo hacían para frenar a Messi a quien consideró el mejor jugador de la historia.

“Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él (Messi) decíamos ‘tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando’. Si no, es difícil, a un jugador así no hay manera de marcarlo”, dijo el mediocampista del Palmeiras.

Sin embargo el jugador aclaró: “Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo».

Melo no tuvo problemas en elogiar al astro del Barcelona. “Más que Cristiano (Ronaldo) porque te puede hacer cinco goles, pero Messi te hace esos cinco goles y también le puede asistir a sus compañeros. Es más completo».

El jugador brasileño también recordó que creció en una de las zonas más violentas de Río de Janeiro. “El 95% de mis amigos de la favela no existen, están muertos. Eligieron otro camino y ya no existen”.

“Los jefes del narcotráfico de la favela me decían ‘tú tienes futuro, no te quiero ver más acá, si te vuelvo a ver acá te pego un tiro en la cabeza’. Yo preferí trabajar y no ganar el dinero fácil», narró Melo.