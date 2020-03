Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.- La sorpresiva respuesta de Trey Adams se ha hecho viral en redes sociales. Y es que el jugador de fútbol americano confesó en una entrevista para el Draft 2020 de la NFL, que le gustaría tener “un pene más grande”.

La entrevista no es pública, solo se distribuye entre las franquicias de la National Football League (NFL) para que vayan conociendo a los nóveles jugadores.

La NFL está averiguando cómo se pudo haber filtrado el fragmento de la entrevista del jugador de Washington Huskies de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

En los pocos segundos de video a Adams le preguntan: se aprecia a «si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería?».

El jugador lo pensó, su repuesta tardó un poco: «Un pene más grande». Su sinceridad hizo estallar el escenario en risas.

Las previsiones más optimistas sitúan a Trey Adams en la segunda ronda del Draft 2020 de la NFL.

Trey Adams making us proud at the combine pic.twitter.com/Rcf5bVHlsY

— Barstool Huskies (@Barstoolhuskies) March 2, 2020