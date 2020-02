Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.- La cantante de Never Really Over, Katy Perry, no deja de sorprender a sus seguidores; en esta oportunidad la diva del pop es noticia por haberse desmayado durante la última entrega de American Idol.

A través de un vídeo compartido por la propia cadena (ABC) en sus canales, se puede observar el momento del suceso. En uno de los descansos del programa, Katy le aseguró a sus compañeros del jurado, Luke Bryant y Lionel Richie, que estaba percibiendo un fuerte olor a gas y que le dolía la cabeza, luego del comentario todo el equipo del programa fue evacuado por los bomberos y Perry se desmayó y cayó al suelo.

Pero tranquilos, una vez más la cantante les ha jugado una broma a todos los espectadores de American Idol a través de los avances del programa. En el suelo se le pudo ver con una pequeña sonrisa.

Durante la retransmisión del capítulo completo, se pudo conocer que Katy Perry fingió en todo momento.

La cantante ha compartido en sus cuentas de Twitter e Instagram una divertida grabación sobre lo sucedido. En ella, vemos a Perry en el suelo, tumbada y cogiendo el móvil. “Yo, avisando al grupo del chat de todo el drama en tiempo real”, escribió la estrella.

Sin lugar a dudas, Katy se ha robado el show, convirtiéndose en la protagonista del programa.