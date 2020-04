Florida – Estados Unidos.- Tom Brady ha cambiado de aires y no escatimará para que su estadía en Tampa, Florida, sea lo más placentera para él y su familia.

Por esto el nuevo mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers rentó la lujosa mansión del legendario ex jugador de New York Yankees, Derek Jeter, en la que tendrá todas las comodidades en 30,000 pies cuadrados.

La casa está en las afueras del centro de Tampa, en las exclusivas Islas Davis, pero muy cerca de las instalaciones de Buccaneers.

La espectacular mansión, que había estado vacía durante un tiempo, tiene siete habitaciones, nueve baños, piscina y salas de entretenimiento. Su renta mensual rondaría los 45 mil dólares, según Zillow.

También tiene una espectacular vista al mar para el deleite de Brady, su esposa, la modelo Gisele Bündchen, y sus hijos.

Pero eso no es todo, la propiedad de Jeter, ganador de cinco anillos de Serie Mundial, tiene un pequeño muelle para botes, espacio para ocho autos y un elevador.

This is the 30,000 square foot mansion that Tom Brady is reportedly renting from Derek Jeter. It is less than 10 miles away from the Bucs' practice facility.

Some have called the mansion "St. Jetersburg"

