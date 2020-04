SHARE ON:

Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.-Hace dos semanas la esposa de Nick Cordero, reconocido por su participación en Broadway y en las series ‘Ley y Orden’ y ‘Blue Blods’, pidió a sus seguidores que se unieran en oración para rezar por la salud de Cordero, quien a consecuencia del coronavirus había empeorado y permanecía en la UCI de un hospital del Los Ángeles. Hace pocas horas se pudieron conocer nuevas noticias sobre la salud del intérprete.

Según algunas fuentes, producto de una coagulación severa sufrida en la pierna derecha y tras no responder de manera favorable a la medicación suministrada, los cirujanos han tenido que amputarle la extremidad al actor para evitar riesgos mayores.

Tras conocerse la noticia por fuentes cercanas, Amanda Kloots, esposa del actor de 41 años, quiso tranquilizar a sus seguidores e informó que Cordero salió con vida del quirófano y se recupera de la operación en una habitación del hospital, mientra sigue luchando contra el coronavirus.

“He recibido la llamada del hospital diciendo que Nick ha salido de la cirugía con vida y que se dirige a su habitación para descansar y recuperarse. Amén.

Él está escuchando el apoyo, amor y sus voces todos los días. Gracias a Dios por cuidarlo y a los médicos y enfermeras del hospital. Esta noche finalmente podré dormir” ha escrito Kloots, mostrándose muy positiva en una posterior publicación de Instagram en la que ha asegurado que su marido y ella podrán volver a bailar juntos cuando todo esto pase a pesar de todo.

Debido a los protocolos sanitarios que existen luego de que un paciente da positivo para coronavirus, Amanda y su hijo pequeño hijo Elvis no han podido estar cerca de Nick, sin embargo, la mujer ha manifestado que toda la familia se encuentra unida y siguiendo muy de cerca la situación y la evolución.

“Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Le echo muchísimo de menos. No me dejan ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor”, expresó Kloots.