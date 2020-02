Estados Unidos.- Un Dreamer consiguió que su madre y abuelos se volvieran a ver después de tres décadas en una historia hecha de amor y persistencia.

Luis Cortés Romero, un abogado de inmigración residente en Seattle, compartió en Twitter el video del momento en que su madre ve a sus padres, reseñó El Diario.

La mujer no esperaba tal sorpresa, y entra en llanto de inmediato. Cortés Romero explicó en su publicación que sus abuelos viven en México, pero su madre no podía visitarlos debido a su estatus migratorio.

I surprised my mom by reuniting her with her parents after 3 decades of them not seeing each other. Her parents live in MX, and my mom cannot visit bc of her imm status. When I went to law school, I vowed to figure out a way to reunite them, & was able to help them get visas. pic.twitter.com/UCaR4aLw6y

