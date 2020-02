SHARE ON:

Los Ángeles – Estados Unidos.- Hace tan solo doce días la actriz Pamela Anderson y el productor de cine estadounidense, Jon Peters, celebraban su amor por todo lo alto contrayendo matrimonio; sin embargo, parece que el amor ha durado muy poco, o que quizás la convivencia lo mató. La propia Anderson confirmó mediante un comunicado que su vida y la de Peters toman caminos separados.

“Agradeceríamos vuestro apoyo ahora que nos vamos a tomar un tiempo para reconsiderar lo que queremos de la vida y el uno del otro. La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, hemos decidido de mutuo acuerdo posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en este proceso. Gracias por respetar nuestra intimidad”, dicta la nota.

El quinto matrimonio de Anderson se celebró el 20 de enero, en la ceremonia estuvieron presentes sus dos hijos, las tres hijas del magnate y su exmujer, Christine Forsyth-Peters.

Pese a llevarse 22 años, la pareja había mantenido una relación “secreta” desde hace alrededor de tres décadas.

“Durante 35 años solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada”, dijo meses atrás Jon Peters.