Charlotte.-La gira mundial Backstreet Boys DNA 2020 llegará al PNC Music Pavilion de Charlotte el 22 de septiembre, anunció la banda el lunes, luego de la gira norteamericana que se agotó el año pasado.

«Les damos a nuestros fanáticos el 100%, noche tras noche, organizando el mejor espectáculo de Backstreet Boys que podamos», dice AJ McLean de Backstreet Boys. «Tenemos los mejores fanáticos del mundo. Ellos salen de fiesta y cantan en el la parte superior de sus pulmones y nos alimentamos de esa energía», sumó.

La gira mundial de ADN ya ha visitado los cinco continentes.

North America you knew we’d be coming back again 🧬 We’re so excited to bring the #DNAWorldTour to even more of you guys!! Tickets are on sale this Friday & fan club pre-sale starts tomorrow! Check https://t.co/wR7Soy5NL3 for all the info 🖤 #BSBDNA2020 pic.twitter.com/DSP2ARQYjd

— Backstreet Boys (@backstreetboys) February 10, 2020