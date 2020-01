SHARE ON:

Florida – Estados Unidos.- Antonio Brown quiso evitar complicaciones y se entregó a la policía en Florida donde estaba bajo investigación por supuestamente agredir a un conductor de un camión de mudanza en el condado de Broward.

La policía local había emitido una orden de captura contra el polémico ex receptor abierto de la NFL por cargos de agresión y robo.

Según medios locales, Brown, ex estelar de los Pittsburgh Steelers, y su entrenador personal, Glenn Holt, habían agredido al conductor y presuntamente se quedaron con parte de la carga.

Holt fue arrestado y quedó en libertad tras pagar una fianza de 20 mil dólares. Brown estaba siendo investigado.

Brown, de 31 años, ha tenido una campaña complicada en la que prácticamente no participó. Al término de la pretemporada fue dejado libre por Oakland Raiders. Con New England Patriots fue activado por un solo juego y tuvo una prueba con New Orleans Saints.

El ex jugador de la NFL también es investigado por una denuncia de asalto sexual contra su antigua preparadora física.