Florida – Estados Unidos.- El nuevo reto ‘All In Challenge’ que se ha extendido en redes sociales como una de las iniciativas caritativas más emocionantes del mundo, sigue uniendo a los famosos. Los mejores deportistas, actores, músicos y magnates del planeta ya han subastado muchas de sus preciadas prendas, objetos de valor, grandes momentos y oportunidades, para lograr recaudar dinero que ayude a quienes más sufren a causa de la pandemia del coronavirus.

El ‘All In Challenge’ comenzó con Michael Rubin, fundador de la tienda deportiva Fanatics. Este desafío se extiende gracias a las estrellas que se nominan entre sí después de poner su granito de arena. Hasta el momento los famosos ya han logrado recaudar más de 13 millones de dólares, con el 100% de los ingresos destinados a organizaciones sin ánimo de lucro como Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen o No Kid Hungry.

Entre las subastas más impactantes y con buenas recompensas por parte de los artistas que se han unido, destacan la de Beckham y el Inter Miami, quienes ofrecieron a los aficionados la oportunidad de jugar un partido junto a él, en el Inter Miami CF Training Complex. El ganador de la subasta tendrá que formar un equipo de cinco jugadores para pasar una gran jornada. Luego del encuentro, el ganador almorzará con la estrella que brilló en Manchester United y Real Madrid, entre otros.

Madonna que también forma parte del challenge subasta una chaqueta autografiada del tour Madam X. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro le ofrecen al ganador de la puja un papel de figurante y la oportunidad de verles trabajar en la nueva entrega de Scorsese Killers of the Flower Moon. ¡Además de una entrada para el estreno!

Mientras que Justin Bieber ha decidido viajar hasta la casa del ganador de su subasta para cantarle la canción One Less Lonely; Jamie Foxx le ha ofrecido al ganador de su puja un papel sin frase en su nueva serie de Netflix, Dad Stop Embarrassing Me y Ellen DeGeneres le ofreció a quien colabore y por unirse a la causa gane la subasta, ¡que sea el copresentador de la gala de los Emmy!